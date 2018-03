Koen Sleeckx volgt Olivier Berghmans op bij Vlaamse Judofederatie Redactie

01 maart 2018

18u17

Bron: Belga 1 Meer Sport De Vlaamse Judofederatie (VJF) draagt Koen Sleeckx (42) voor als nieuwe technisch directeur Topsport. Sleeckx volgt Olivier Berghmans op, die begin dit jaar al na één maand zijn functie neerlegde.

"Vanaf 1 maart tot aan de definitieve goedkeuring van de Taskforce stelt de VJF Koen alvast aan als waarnemend technisch directeur Topsport. Op die manier kunnen we de continuïteit binnen Topsport garanderen", zo klinkt het.

Sleeckx is een voormalige topjudoka. In 2002 won hij het toernooi in Parijs in de categorie tot 73 kg, in 2008 behaalde hij er brons. De vijfvoudige Belgische kampioen veroverde in 2007 goud op de Militaire Wereldspelen. Als topsporttrainer was hij eerder al aan de slag binnen de VJF.

"Koen wil zich inzetten op kwaliteit waarbij samenwerking zeer belangrijk is. Een nauwe samenwerking tussen alle actoren moet de voedingsbodem zijn voor uitstekende resultaten bij de volgende belangrijke kampioenschappen. Onmisbaar daarbij is het dichten van de kloof tussen clubs en topsportwerking VJF, alsook de kloof tussen wetenschap en sport", besluit het communiqué van de VJF.