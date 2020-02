Koen Naert trekt ondanks grote trainingsachterstand naar WK halve marathon in Polen DMM

23 februari 2020

12u19

Bron: Belga 0 Atletiek Europees marathonkampioen Koen Naert neemt op zondag 29 maart deel aan het WK halve marathon in het Poolse Gdynia, zo bevestigde hij aan Belga. Naert was de afgelopen maanden op de sukkel met een voetblessure.

“Echte koersen noem ik ze nog niet, want ik heb nog veel tijd nodig”, zegt Naert. “Maar ik ga wel drie wedstrijden lopen. Ik moet toch ergens naartoe kunnen werken.” Voor de West-Vlaming aan de start verschijnt van het WK halve marathon, loopt hij de 20 kilometer in het Nederlandse Alphen op 1 maart en de 10 kilometer in Brunssum, eveneens in Nederland, op 15 maart.

De afgelopen maanden werd Naert zijn olympische voorbereiding stevig verstoord door een voetblessure. Die lijkt nu eindelijk tot het verleden te behoren. “Ik doe nog altijd veel alternatieve trainingen uit voorzichtigheid. Ik zit nu aan 120 loopkilometers per week en dan nog eens het equivalent van 50 kilometers aan alternatief werk. Normaal was het WK halve marathon een serieus doel, maar nu niet meer. De Spelen zijn het enige doel.”

De voetblessure hindert Naert al sinds juli vorig jaar. Betekent dat dat hij zijn olympische ambities heeft moeten bijstellen? “Nee, die blijven ongewijzigd, al zal dat vooral van mijn verdere voorbereiding afhangen. Momenteel zet ik week na week grote stappen. Als ik dat kan doortrekken, zie ik geen probleem.”