Koen Naert strandt in Rotterdam op zucht van Belgische record, maar heeft ticket voor Tokio 2020 beet GVS

07 april 2019

12u11

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Meer sport In de marathon van Rotterdam strandde Koen Naert (29) op een zucht van het Belgische record. De Europese kampioen liep de afstand in 2:07.39. Amper 20 seconden langzamer dan Vincent Rousseau, die 24 jaar geleden 2:07.19 liep. Naert heeft meteen zijn ticket voor de Spelen in Tokio beet.

Acht maanden na zijn Europese titel in Berlijn eindigde de West-Vlaming als zevende in Rotterdam. Van bij de start ging het enorm snel. Naert liep in de aanvangsfase ‘slechts’ rond de 25ste positie, maar passeerde na tien kilometer wel in 30:16. In de volgende vijf kilometer kwam er een eerste verval, mede door een valpartij van een Keniaanse concurrent net voor zijn voeten. Na de kleine dip ging het tempo weer de hoogte in, en halverwege passeerde de Europese kampioen in 1u04:04 in veertiende stelling. Dat is nog sneller dan de geplande passage in 1u04:15, die Naert op voorhand als “een risico nemen” had omschreven.

Ook de moeilijke kilometers tussen 20 en 30 - de finish is dan nog lang niet in zicht - overbrugde Naert uitstekend. Hij passeerde na 30 kilometer als twaalfde in 1u31:15, nog altijd ruim op schema voor een chrono onder de 2u09. Na 32 kilometer moest in Naerts groepje wel de laatste Keniaan afhaken, waardoor de West-Vlaming er helemaal alleen voorstond. Hij liet het niet aan zijn hart komen en passeerde na 35 kilometer als achtste in 1u46:46.

En nog was Naerts pijp niet uit. In de laatste kilometers ging hij zelfs nog substantieel versnellen om uiteindelijk op die supertijd van 2u07:39 uit te komen. Met zijn chrono deed Naert in Rotterdam wat niemand voor mogelijk hield: in de buurt komen van het Belgisch record van Vincent Rousseau, dat sinds 1995 op 2u07:19 staat. Daarmee liep Naert ook de olympische limiet en verzekerde hij zich dus meteen van de Spelen in Tokio van volgend jaar.

De winst was voor Marius Kipserem in 2u04:11, daarmee scherpte de Keniaan het parcoursrecord aan. De vorige toptijd (2u04:27) stond sinds 2009 op naam van zijn landgenoot Duncan Kibet. Abdi Nageeye verbeterde het Nederlands record en liep als vierde binnen in 2u06:17.