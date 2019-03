Koen Naert mikt in Rotterdam op recordtijd: “200 kilometer per week lopen, dat vraagt een pak toewijding” DMM

15 maart 2019

09u57

Bron: Instagram/Belga 0 Meer Sport Koen Naert neemt op 7 april deel aan de marathon in Rotterdam. De Europese kampioen hoopt in Nederland een persoonlijk record te lopen en zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

“Met twee tot drie trainingen per dag heb ik best een volle planning. Ik loop vaak meer dan 200 km per week. Dat vraagt een pak toewijding. Ik leef van marathon naar marathon”, legt Naert uit bij Belga. “Maar ik wil ook de aandacht voor lopen verder versterken. Samen met de andere talentvolle Belgische hardlopers werken we daaraan. Doordat we elkaar uitdagen, behalen we ook allemaal betere resultaten en staan we zelfs ons mannetje tussen de door Oost-Afrikanen gedomineerde top.”

Naert stoomt zich in Arizona klaar voor zijn eerste marathon van het seizoen. Vorig jaar werd hij Europees kampioen in Berlijn in een persoonlijk record van 2u09:51. In Rotterdam hoopt de 29-jarige West-Vlaming onder die tijd te duiken. Het olympisch minimum bedraagt 2u11:30.