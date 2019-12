Koen Naert loopt laatste marathon voor Olympische Spelen in matige tijd: “Lastige dag, maar wou niet opgeven” Redactie

01 december 2019

09u42 0 Atletiek Koen Naert is in 2u15:51 als achttiende gefinisht in de marathon van Fukuoaka, in Japan. Een erg bescheiden resultaat voor zijn doen. Het was voor de regerende Europese kampioen de laatste marathon in aanloop naar de Olympische Spelen volgende zomer.

Na vijf kilometer passeerde Naert in 15:09, met voorsprong het snelste stuk uit zijn marathon. Daarna ging hij stelselmatig vertragen, maar omdat zijn verval beperkt bleef, schoof hij wel beetje bij beetje op. Na tien kilometer was Naert 35ste, halverwege 34ste in 1u06:14. Na 30 kilometer kwam hij als 28ste door in 1u35:03. Na 35 kilometer was de Europese kampioen 24ste, na 40 kilometer 19de in 2u08:25. Naert besloot zijn marathon uiteindelijk als 18de in 2u15:51.

Het persoonlijk record van Naert staat sinds april van dit jaar op 2u07:39, een tijd die hij liep in Rotterdam. De winst ging in Fukuoka naar de Marokkaan Dazza El Mahjoub in 2u07:10.

Het was in Fukuoaka, een stad in het Westen van Japan op 1.100 kilometer van Tokio, geen ideaal marathonweer. Het was met 20 graden behoorlijk warm en de luchtvochtigheid bedroeg 60 procent, maar het was net om die omstandigheden al eens te voelen dat Naert naar Japan trok.

Helaas bracht de marathon niet wat er van verwacht werd. Naert kende in de aanloop naar deze onderneming wat last van blessures. Vandaar de voor zijn doen vrij matige tijd. “Vandaag was een lastige dag, maar ik wou niet opgeven... omdat ik nooit opgeef”, aldus Naert op Instagram.