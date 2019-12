Koen Naert loopt laatste marathon voor Olympische Spelen in matige tijd: “Het was een nachtmerrie” Redactie

01 december 2019

09u42 0 Atletiek Koen Naert is in 2u15:51 als achttiende gefinisht in de marathon van Fukuoaka, in Japan. Een erg bescheiden resultaat voor zijn doen. Het was voor de regerende Europese kampioen de laatste marathon in aanloop naar de Olympische Spelen volgende zomer.

Na vijf kilometer passeerde Naert in 15:09, met voorsprong het snelste stuk uit zijn marathon. Daarna ging hij stelselmatig vertragen, maar omdat zijn verval beperkt bleef, schoof hij wel beetje bij beetje op. Na tien kilometer was Naert 35ste, halverwege 34ste in 1u06:14. Na 30 kilometer kwam hij als 28ste door in 1u35:03. Na 35 kilometer was de Europese kampioen 24ste, na 40 kilometer 19de in 2u08:25. Naert besloot zijn marathon uiteindelijk als 18de in 2u15:51.

Het persoonlijk record van Naert staat sinds april van dit jaar op 2u07:39, een tijd die hij liep in Rotterdam. De winst ging in Fukuoka naar de Marokkaan Dazza El Mahjoub in 2u07:10.

Het was in Fukuoaka, een stad in het Westen van Japan op 1.100 kilometer van Tokio, geen ideaal marathonweer. Het was met 20 graden behoorlijk warm en de luchtvochtigheid bedroeg 60 procent, maar het was net om die omstandigheden al eens te voelen dat Naert naar Japan trok.

Koen Naert: “Het was een nachtmerrie”

Helaas bracht de marathon niet wat er van verwacht werd. Naert kende in de aanloop naar deze onderneming wat last van blessures. Vandaar de voor zijn doen vrij matige tijd. “Man, man, man, het was het een nachtmerrie”, vertelde Koen Naert eerlijk, maar ontgoocheld. Een voetblessure zorgde ervoor dat de Europese kampioen zich in de zomer tot alternatieve trainingen moest beperken, en dat betaalde hij zondag cash.

“Ik zat nooit in de wedstrijd en het voelde als één van mijn lange duurlopen in de voorbereiding. Natuurlijk kwam ik niet voor 2u15 naar hier, maar het ging gewoon niet. Met een beperkte voorbereiding en een slechte dag erbovenop kom je al snel in de problemen. Mirakels bestaan niet in de marathon. Het was eigenlijk gewoon binnenjoggen vandaag.”

Naert, die gehoopt had om wat vertrouwen te tanken in Fukuoka, onderging een lange lijdensweg. “Het was enorm zwaar, vooral mentaal, maar ik wilde niet opgeven. Dat heb ik nog nooit gedaan tot nu toe. Al na 8 kilometer moest ik de kopgroep laten gaan, daarna werden het nog 34 eenzame, lange kilometers. Ook mijn typerende versnelling in de laatste tien kilometer kwam er niet uit, maar ik wilde absoluut finishen voor mijn gezin. Soit, ik ben er weer vanaf en kijk nu enkel nog vooruit.”

Op 29 maart hoopt Naert zich op het WK halve marathon in Polen een laatste keer te testen richting Tokio 2020, maar dan moet de Belgische atletiekbond hem wel eerst selecteren.