Koen Naert loopt halve marathon van Brussel, ook bekende koppen nemen deel Redactie

03 oktober 2019

Europees marathonkampioen Koen Naert neemt komende zondag deel aan Brussels Airport Marathon Halve Marathon. Naert is in volle opbouw naar de Olympische marathon volgende zomer in Tokio. Hij krijgt stevige concurrentie van de Brit Nick Earl. Op de marathon wordt het een duel tussen de Kenianen Michael Chege (goed voor een persoonlijke besttijd van 2:09:12) en Karim Kwemoi en onze landgenoot Willem Van Schuerbeeck. Bij de vrouwen kijken we uit naar de winnares van vorig jaar, Kabiratou Nassam. Zij krijgt stevige concurrentie van de Belgische Eva Galle.

Traditiegetrouw ook tal van bekende koppen aan de start die niet zelden een specifiek goed doel steunen: Sieg De Doncker, Evi Van Acker, Emma Plasschaert, ex-miss België en mevrouw Yannick Carrasco Noémie Happart, ex-Miss België finaliste Maithe Rivera en ex-Rode Duivel en huidig bondscoach van de U23 Johan Walem.