Koen Naert blikvanger in halve marathon van Brugge: "Leuk, want aankomst ligt op 7 km van mijn deur" LPB

09 oktober 2018

16u17

Bron: Belga 0 Meer Sport Europees kampioen Koen Naert wordt de blikvanger van de Generali Great Bruges Marathon op 21 oktober. Naert loopt niet de marathon, wel de halve marathon waarin hij vorig jaar een tijd van 1u05:04 klokte.

Voor Naert is het een blij terugzien met de wedstrijd. "Het is heel bijzonder om een wedstrijd te lopen waarvan de aankomst op amper 7 kilometer van mijn deur ligt", aldus de Oostkampenaar. Naert maakt in Brugge zijn rentree na zijn Europese titel die hij in augustus behaalde in Berlijn. Voor de supporters wordt het een unieke mogelijkheid om hem aan het werk te zien, want het is zijn enige wedstrijd in België dit jaar. "Ik krijg niet veel de kans om in België, of in Brugge, te lopen, maar dit past perfect in mijn schema."

Naert is volop bezig met zijn conditie op te bouwen in aanloop naar volgend jaar waarin hij zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Zijn titel heeft hem zeker wat voordeel opgeleverd. "Het belangrijkste is dat er nu een groep rond mij wordt gebouwd, terwijl dat voor mijn titel omgekeerd was. Dat is een heel verschil. Zo kan ik bijvoorbeeld zelf mijn hazen kiezen", aldus Naert. "Ik wil volgend jaar twee snelle marathons lopen om zo mijn chrono scherper te stellen en vooral om me te kwalificeren voor Tokio. De marathon van Rotterdam (op zondag 7 april, red.) staat zeker op het programma."