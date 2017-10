Koekelkoren en Van Walle verliezen halve finale in Qinzhou DMM

09u12

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich niet geplaatst voor de finale van het World Tour beachvolleytoernooi in het Chinese Qinzhou.

Dries Koekelkoren en Tom van Walle zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken op het World Tour beachvolleybaltoernooi in het Chinese Qinzhou. Het Belgische duo ging in de halve eindstrijd in China in twee sets (21-13 en 21-19) onderuit tegen de Mexicanen Juan Virgen en Lombardo Ontiveros.



Eerder op de dag versloegen Koekelkoren en Van Walle in de kwartfinales wel nog de Nederlanders Dick Boehlé en Steven van de Velde. Zondagmorgen om 4u05 Belgische tijd speelt het Belgische duo wel nog de troostfinale in Qinzhou.