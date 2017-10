Koekelkoren en Van Walle stoten door naar halve finales in Qinzhou DMM

09u12

Bron: Belga 0 Getty Images for FIVB Meer Sport Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het World Tour beachvolleytoernooi in het Chinese Qinzhou.

De Belgische tandem klopte in de kwartfinales in China de Nederlanders Dirk Boehlé en Steven van de Velde in twee sets (21-15 en 21-16). In de halve finales (om 9u45 Belgische tijd) treffen onze landgenoten het Mexicaanse duo Juan Virgen en Lombardo Ontiveros. Zij versloegen het Franse paar Youssef Krou/Quincy Aye in een spannende driesetter (21-16, 23-25 en 19-17).