Kobayashi wederom klasse apart in Innsbruck Redactie

04 januari 2019

17u21

Bron: ANP 0 Meer Sport Ryoyu Kobayashi heeft ook de derde etappe in de vierschansentournooi gewonnen. Met 267,0 punten voor sprongen van 136,5 en 131 meter deed de 22-jarige Japanner in het Oostenrijkse Innsbruck veel beter dan de concurrentie. Stefan Kraft (129,5 en 130,5 m/254,2 ptn) werd voor eigen publiek tweede, de Noor Andreas Stjernen (131 en 126 m/242,7 ptn) mocht als derde mee het podium op.

Kobayashi bracht afgelopen week in Duitsland ook al de vierschansentoernooien van Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen op zijn naam. Zondag in het Oostenrijkse Bischofshofen kan hij de derde schansspringer in de geschiedenis worden die de vier toernooien wint. De Duitser Sven Hannewald deed dat in 2002, de Pool Kamil Stoch vorig jaar. Acht keer gebeurde het dat iemand de eerste drie toernooien won, maar toch naast de Grand Slam greep. Het overkwam de Noor Olav Björntad in 1954, de Duitser Helmut Recknagel in 1959, de Duitser Max Bolkart in 1960, de Noor Toralf Engan in 1963, de Noor Björn Wirkola in 1969, de Japanner Yukio Kasaya in 1972, de Japanner Kazuyoshi Funaki in 1998 en de Fin Janne Ahonen in 2005.

Kasaya nam in 1972 niet aan de slotmanche deel en Funaki is zo de enige Japanner op de erelijst van de Vierschansentournee. De kans is groot dat Kobayashi daar zondag verandering in brengt. In de stand heeft hij 46 punten voor op de Duitser Markus Eisenbichler. Die werd in eigen land telkens tweede, maar moest in Innsbruck met een dertiende plaats vrede nemen. Stjernen is op 50 punten derde, titelverdediger Stoch op 65 punten vierde. Ryoyu gaat ook ruim aan de leiding in de Wereldbeker. Daarin heeft hij 347 punten voor op de Pool Piotr Zyla en 374 op diens landgenoot Stoch.