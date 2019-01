Kobayashi schrijft geschiedenis met derde ‘grand slam’ ooit in het schansspringen: Japanner wint alle wedstrijden van het Vierschansentoernooi XC

06 januari 2019

19u12

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1 Meer Sport Schansspringer Ryoyu Kobayashi heeft zijn ‘grand slam’ beet. De 22-jarige Japanner schreef in Bischofshofen ook de vierde en laatste wedstrijd van het Vierschansentoernooi op zijn naam. Kobayashi is daarmee na Kamil Stoch en Sven Hannawald de derde schansspringer die in hetzelfde jaar alle etappes van het mythische toernooi wint.

Acht keer gebeurde het dat iemand de eerste drie toernooien won, maar toch naast de ‘grand slam’ greep. Het overkwam de Noor Olav Björntad in 1954, de Duitser Helmut Recknagel in 1959, de Duitser Max Bolkart in 1960, de Noor Toralf Engan in 1963, de Noor Björn Wirkola in 1969, de Japanner Yukio Kasaya in 1972, de Japanner Kazuyoshi Funaki in 1998 en de Fin Janne Ahonen in 2005.

Kobayashi is na Funaki de tweede Japanner op de erelijst. Kasaya had in 1972 de eindzege voor het oprapen, maar nam niet aan de slotmanche deel omdat hij zich op de Winterspelen in eigen land wou voorbereiden.

In de eindstand van de 67ste tournee heeft Kobayashi 62 punten voor op de Duitser Markus Eisenbichler en 84 op diens landgenoot Stephan Leyhe. Titelverdediger Stoch werd op 104 punten zesde.

Ryoyu gaat ook ruim aan de leiding in de Wereldbeker. Hij won tot nu toe acht manches op elf en heeft al 427 punten voor op de Pool Piotr Zyla en 452 op diens landgenoot Stoch.