Knokpartij tussen Sumoworstelaars zet Japan op stelten

Sumoworstelaar Harumafuji Kohei zit in de problemen. De 133 kilogram zware kolos uit Mongolië zou een collega-Sumoworstelaar, die in de pikorde lager komt, met een bierflesje op het hoofd geslagen hebben. De Japanse Sumoworstelwereld, waar orde en discipline kernwoorden vormen, staat op zijn kop.

Het incident deed zich eind oktober voor op een promotie-event in de stad Tottori. Slachtoffer was de Mongool Takanoiwa Yoshimori, die aan het voorval onder meer een hersenschudding overhield. Harumafuji moest na de ophef zijn publiekelijke excuses aanbieden. "Ik wil mijn diepste spijt uitdrukken voor wat ik gedaan heb", verklaarde de 'yokozuna'vandaag aan de plaatselijke pers.

De bevoegde instanties in het sumoworstelen hebben intussen een onderzoek geopend. Haramufuji werd alvast uitgesloten van deelname aan een toernooi in Kyushu. Ook slachtoffer Takanoiwa zal daar niet aantreden, omdat hij nog in de lappenmand ligt.

Harumafuji, een grote naam in de sumoworstelwereld, is in Japan actief. Hij is een 'yokozuna', wat betekent dat hij behoort tot de hoogste rang in zijn klasse.