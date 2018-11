Knikken de knieën al, Floyd? Japanner en toekomstige tegenstander van Mayweather stuurt duidelijke boodschap met brutale KO MH

18 november 2018

11u40

De exhibitiewedstrijd op oudejaarsavond lijkt er dan tóch te komen. Nadat bokslegende Floyd Mayweather een gevecht tegen Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa eerst ontkende - er werden afspraken gemaakt zonder zijn goedkeuring- zette de Amerikaan de deur intussen weer open. Nasukawa, een 20-jarige Japanner, pakte in aanloop naar het duel alvast uit met een een straffe KO.

“Het wordt een kleine bokswedstrijd, die zo’n 9 minuten zal duren. Dit wordt natuurlijk de best betaalde show ooit”, verklaarde Mayweather eerder deze week. ‘t Mag duidelijk zijn dat ‘Money’ zijn bijnaam weer alle eer aandoet. Marketinggevecht. “Omdat ik gestopt ben met boksen, zeggen mensen dat ik niets meer kan – ik kan nog steeds overal optreden en bakken met geld verdienen. Het is niet dat ik zestig of zeventig jaar ben. En zelfs al ben ik dat, dan heb ik nog steeds dezelfde levensstijl. Waarom? Slimme investeringen.”

Tenshin Nasukawa, een ster in eigen land, bereidt zich intussen voor op het gevecht met Mayweather. In diens laatste duel toonde de Japanner dat hij over een indrukwekkende handelingssnelheid beschikt (zie beelden hieronder). Of het Mayweather angst inboezemt, is een andere zaak. De officieel gestopte bokser is ongeslagen in vijftig profwedstrijden en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Vorig jaar keerde hij terug in de ring voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor, waar hij een slordige 240 miljoen euro aan overhield. De Amerikaan streek in zijn carrière al meer dan een miljard euro op.

Tenshin Nasukawa blew Taiki Naito out of the water in under two minutes. This kid is special. #RISE129 pic.twitter.com/GFEENmyzJl Kyle Johnson(@ Maldobabo) link