Knielen bij het Amerikaanse volkslied? Daar staan voortaan boetes op voor NFL-spelers LPB

23 mei 2018

19u16

Bron: anp/reuters 0

American Football-spelers die weigeren te gaan staan bij het Amerikaanse volkslied, komen daar in de toekomst niet meer mee weg. Roger Goodell, topman van de National Football League (NFL), liet vandaag weten dat de clubs van die spelers voortaan een geldboete krijgen. Goodell vermeldde niet hoe hoog die boete is.

Vorig seizoen kwam het geregeld voor dat sporters uit de NFL, maar ook uit de Amerikaanse basketcompetitie NBA, knielden wanneer voor aanvang van een wedstrijd het Amerikaanse volkslied klonk. Daarmee protesteerden zij tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat respectloos. Trump noemde de spelers die knielden in een tweet zelfs 'hoerenzonen' en riep Amerikanen op om niet meer naar NFL-wedstrijden te gaan.

Footballers kunnen er vanaf komend seizoen wel voor kiezen om tijdens het spelen van het volkslied in de kleedkamer te blijven zitten en pas daarna naar buiten te gaan. Nu is het nog zo dat iedereen verplicht is op het veld te staan als het volkslied klinkt.

De spelersvakbond reageerde verbaasd op de beleidswijziging en zegt helemaal niet geraadpleegd te zijn. Een woordvoerder zegt de veranderingen te zullen doornemen en waarschuwde alvast dat de vakbond niet zomaar akkoord gaat.