Klein Duimpje tegen de reus, slagenregen náást de ring en een vreemde kus op de mond : rentree van bokskolos draait uit op klucht TLB

10 juni 2018

09u25

Bron: Joe.co.uk, Belga 0 Meer Sport Tyson Fury heeft zijn rentree in de ring gemaakt met een snelle overwinning. De Britse voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten won zijn partij in Manchester tegen de Albanees Sefer Seferi, die opgaf voordat de vijfde ronde van start ging. De fans bleven evenwel op hun honger zitten.

Fury kwam voor het eerst in de ring sinds zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief. Hij gebruikte alcohol en drugs en had weinig tot geen levensenergie meer. Nadat hij afstand had gedaan van zijn drie wereldtitels, die hij had veroverd in 2015 na een verrassende zege op de favoriete Vladimir Klitsjko, werd zijn bokslicentie ingenomen wegens doping.

Fury kreeg eerder dit jaar zijn vergunning terug nadat hij akkoord was gegaan met een schorsing met terugwerkende kracht. De 29-jarige bokser begon zich voor te bereiden op het gevecht tegen de 39-jarige Seferi, een in Albanië geboren prof met 23 overwinningen in 24 partijen, maar die reputatie kon Seferi helemaal niet in de verf zetten.

Bizarre kus, fans massaal op de vuist

Op de sociaalnetwerksites wordt heel wat kritiek geuit op de kamp. Eerst en vooral omdat Seferi (1m88) bijna twintig centimeter kleiner is dan Fury, een kolos van 2m06. "Het was net een speels gevecht tussen vader en zoon", merkte een Twitteraar op. Bovendien oogde het allemaal wat houterig bij Fury, die zijn rivaal ook trakteerde op een bizarre kus op de mond (zie video onder). Veel boksspektakel kwam er niet.

"Dan nemen we het heft maar in eigen handen", moeten de toeschouwers, die flink wat geld betaald hadden om de kamp te zien, gedacht hebben. Tijdens de clash ontstond er immers een massale knokpartij naast de ring en daar hadden Fury en Seferi minstens zoveel aandacht voor als voor hun eigen kamp (zie video onder). Tekenend.

Na afloop van de vierde ronde zag Seferi het nutteloze van zijn onderneming in en de Albanees bleef op zijn stoeltje zitten. Game over. Alweer een teleurstelling voor de toeschouwers én voor Fury. De Britse kolos won dan wel bij zijn rentree, maar veel glans kon hij die zege niet geven.

When a fight breaks out during a fight. #FuryvSeferi pic.twitter.com/q3eulRMnBv caposa(@ Grabaka_Hitman) link

De vreemde kus op de mond (te zien vanaf 40"):

De 'hoogtepunten' van de kamp: