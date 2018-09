Klaar voor Hawaï: Van Lierde moet in Ironman van Nice enkel Amerikaan met Belgische roots laten voorgaan Redactie

16 september 2018

12u57

Bron: Belga 0 Meer Sport Frederik Van Lierde is tweede geworden in de eerste editie van de Ironman 70.3 van Nice. Het was voor de West-Vlaming de laatste voorbereidingswedstrijd voor de Ironman in Hawaï op 13 oktober, die de 39-jarige Van Lierde vijf jaar geleden won.

Onze landgenoot finishte na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen in 4u15:24. De Amerikaan Rodolphe Von Berg, die Belgische roots heeft, won in 4u09:50. Het podium werd vervolledigd door de Italiaan Giulio Molinari in 4u16:24.

Van Lierde won eerder in zijn carrière al vijf keer de (volledige) Ironman van Nice. Maar tegen Von Berg kon hij niet op. "Ik moest zijn superioriteit aanvaarden", bekende de West-Vlaming, wiens loopuitrusting afgelopen nacht gestolen werd, na afloop. "Deze race liep ongeveer zoals ik het verwacht had. Ik kom terug van een hoogtestage van drie weken en heb nog een beetje last van zware benen. Dat is een goed teken voor Hawaï, maar voor de race van vandaag kwam ik te kort."

Bij de vrouwen was de zege voor de Française Manon Genet (4u46:29), voor de Zwitserse Nina Derron (4u50:12) en een andere Franse, Jeanne Collonge (4u55:10).