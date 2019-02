Klaar om te breken met verleden: Swings wil na olympisch zilver nu ook eerste medaille op WK afstanden Valerie Hardie in Duitsland

07 februari 2019

08u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Zo’n klein jaar na zijn olympisch zilver in Pyeongchang staat Bart Swings vandaag weer op het ijs voor de eerste belangrijke afspraak van het jaar: het WK afstanden. Geen competitie die de 27-jarige snelschaatser ligt, want nog nooit haalde hij het podium op een individuele afstand. In het Duitse Inzell hoopt Swings daar verandering in te brengen, zegt zijn trainer Jelle Spruyt.

Bart Swings maakte er begin december geen geheim van toen we hem interviewden in zijn nieuwe woning in Rotselaar: “Mijn doel voor 2019? Goud op het WK afstanden.” Of dat twee maanden later haalbaar is, laten we door zijn trainer Jelle Spruyt inschatten.

