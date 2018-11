Kjetil Jansrud wint super-G in Lake Louise - Amerikaanse Shiffrin slalomt ook in Killington naar zege YP

25 november 2018

23u05

Bron: Belga 0

Noor Kjetil Jansrud wint super-G in Lake Louise

Kjetil Jansrud heeft in het Canadese Lake Louise de eerste super-G van het seizoen gewonnen. De 33-jarige Noor was 14 honderdsten sneller dan de Oostenrijker Vincent Kriechmayr. De Zwitser Mauro Caviezel werd op 21 honderdsten derde. De Oostenrijker Max Franz, zaterdag winnaar van de afdaling, moest vrede nemen met een veertiende stek, op 1:02.

Voor Jansrud is het de 22e wereldbekerzege, de twaalfde in een Super-G. In die discipline was hij ook al drie keer eindwinnaar (2015, 2017, 2018). De super-G in Lake Louise won hij voor de derde keer, na 2014 en vorig jaar.

In de Wereldbeker gaat Kriechmayr na drie proeven aan de leiding. Met 130 punten heeft de 27-jarige Oostenrijker tien punten voor op Jansrud en twaalf op Franz.

Shiffrin snelst in Killington

Mikaela Shiffrin heeft de Wereldbekerwedstrijd slalom in het Amerikaanse Killington op haar naam geschreven. Voor de 23-jarige Amerikaanse was het de 45e Wereldbekerzege in haar carrière, de 34e in de slalom en daarmee komt ze op één zege van het record van de Oostenrijkse Marlies Schild. Vorige week was ze in het Finse Levi ook al de beste in de openingsmanche van het seizoen.

De drievoudige wereldkampioene werkte de twee manches af in 1:43.25 en was zo 57 honderdsten van een seconde sneller dan de Slovaakse Petra Vlhova. De derde plaats was voor Frida Hansdotter. De Zweedse was net iets meer dan een seconde trager dan de winnares. Er deden dit weekend geen Belgen mee.

In de WB-stand blijft Shiffrin met 310 punten aan de leiding, voor Vlhova (196) en de Italiaanse Federica Brignone (180). Komend weekend staat in het Canadese Lake Louise een WB-manche afdaling op het programma.