Kipchoge en Mayer: de twee nieuwe koningen van de atletiek voorgesteld door coach en concurrenten Valerie Hardie

18 september 2018

06u53 0 Meer Sport De atletiekwereld bleef een jaar geleden verweesd achter toen koning Usain Bolt op zijn 31ste troonsafstand deed. Wie moest hun sport nu in de picture zetten? Op die vraag kwam zondag een duidelijk antwoord: Eliud Kipchoge (33) en Kevin Mayer (26). Een Keniaan en een Fransman. Sinds zondag de nieuwe wereldrecordhouders op de marathon en de tienkamp.

"Wat Eliud Kipchoge zo bijzonder maakt? Dat hij loopt als een Afrikaan, heel cool en ontspannen, maar denkt als een westerling. Hij laat zich bijstaan door de wetenschap om sneller te worden." Aan het woord: Jos Hermens, zijn 68-jarige manager.

De Nederlander behartigde in het verleden ook de zaken van loopwonders zoals Haile Gebrselassie en Kenenisa Bekele. "Eliud leeft als een monnik. Heel zen, heel eenvoudig. In het centrum waar hij traint in Kaptagat (in Kenia, red.) ligt pas recent warm water. Hij maakte zich daar nooit druk in." Kipchoge voelt zich ook niet te beroerd om er zijn deel van de taken te doen. Dat kan zijn: de tuin onderhouden, of de toiletten kuisen.

