Kimeli mag niet naar EK veldlopen: "Heel spijtig dat beslissing gebaseerd is op één wedstrijd"

De Belgische atletiekbond KBAB heeft maandag de selectie voor het EK veldlopen op 10 december in Slowakije bekendgemaakt. Bij de senioren wordt gekozen voor twee mannen en twee vrouwen, waardoor onder meer Belgisch kampioen Isaac Kimeli naast de selectie valt. De totale selectie bestaat uit zestien atleten.

Isaac Kimeli liep niet goed tijdens de selectiewedstrijd in Roeselare zondag, maar als de bond zou kiezen voor een volwaardige ploeg van vier atleten, was zijn prestatie nog net voldoende geweest. Dat deed de KBAB niet. Bij de mannen mogen alleen Soufiane Bouchikhi en Lander Tijtgat naar Slowakije, Thomas De Bock en Isaac Kimeli vallen naast de ploeg.

Ook bij de vrouwen wordt geopteerd voor een duo. Imana Truyers en Hanna Vandenbussche zullen ons land vertegenwoordigen op het EK. Bij de beloften mannen gaat er wel een ploeg, bestaande uit Michäel Somers, Robin Hendrix, Dorian Boulvin en Simon Debognies. Bij de beloften vrouwen is alleen Vanessa Scaunet geselecteerd. Bij de junioren meisjes mogen Mathilde Deswaef en Paulien Nelissen zich voor een reis naar Slowakije opmaken. Bij de junioren jongens tot slot mogen liefst vijf atleten naar het EK: Ziad Audah, Dries De Smet, John Heymans, Lucas Da Silva en Tim Van de Velde.

Selectie:

Senioren mannen: Soufiane Bouchikhi, Lander Tijtgat

Senioren vrouwen: Imana Truyers, Hanna Vandenbussche

Beloften mannen: Michäel Somers, Simon Debognies, Robin Hendrix, Dorian Boulvin

Beloften vrouwen: Vanessa Scaunet

Junioren mannen: Ziad Audah, Dries De Smet, John Heymans, Lucas Da Silva, Tim Van de Velde

Junioren vrouwen: Mathilde Deswaef, Paulien Nelissen

BELGA Bouchikhi

Trainer Tim Moriau: "Isaac Kimeli reageerde emotioneel"

Tim Moriau, de coach van de nummers drie, vier en vijf bij de senioren mannen tijdens de selectiewedstrijd voor het EK veldlopen zondag in Roeselare, gaat niet akkoord met de Belgische selectie. Zijn atleten Thomas De Bock, Isaac Kimeli en Bashir Abdi moeten alle drie thuisblijven.

Vooral met de niet-selectie van regerend Europees beloftekampioen en tevens huidig Belgisch kampioen Kimeli heeft Moriau een probleem. "In de selectiecriteria staat duidelijk dat prestaties van afgelopen zomer in rekening worden gebracht. Dat is niet gebeurd. Ik ga niet akkoord met de selectie. Isaac is ook nog eens uittredend Europees beloftekampioen."

Moriau heeft nog meer argumenten. "Er staat in de selectiecriteria dat er een volledige ploeg wordt uitgezonden als er potentieel is voor top zes in het landenklassement. Soufiane Bouchikhi en Lander Tijtgat zijn selecteerd op basis van hun individueel potentieel om top twintig te halen, dan heb je juist nog één iemand nodig die ongeveer 45ste kan worden. Dat kan Isaac altijd. De bond heeft zijn eigen regels niet gerespecteerd."

Tomas Sisk Belgsich Kampioenschap veldlopen, Wachtebeke, Tim Moriau en Isaac Kimeli OEH, ORT

Ook Kimeli zelf was even niet goed van de bekendmaking van de selectie. "Hij reageerde emotioneel en voelt zich onrespectvol behandeld. Hij staat er elk jaar en heeft pas nog uit eigen zak geïnvesteerd voor een hoogtestage naar Zuid-Afrika. Het geld van de bond was op. En over de selectie hebben we tot op heden nog helemaal niks van de federatie vernomen."

Ondertussen reageerde Kimeli zelf op zijn Facebook-pagina: "Ik ben heel teleurgesteld met deze beslissing. Er wordt blijkbaar geen rekening gehouden met atleten die eens een mindere dag of pech hebben. Daarnaast is het heel spijtig dat deze beslissing gebaseerd is op één wedstrijd."