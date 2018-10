Kimeli en co zijn al voor vijfde jaar op rij ongenaakbaar aan de Blaarmeersen XC

21 oktober 2018

16u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Halle, met slotloper Isaac Kimeli, heeft aan de Blaarmeersen in Gent voor het vijfde jaar op rij de CrossCup Relays gewonnen. Tijdens de eerste wedstrijd van het veldloopseizoen wordt er traditioneel in teams van drie gelopen, en samen met Robin Hendrix en Simon Debognies was Kimeli met voorsprong het sterkst.

Startloper Hendrix van Halle ging in de eerste meters tegen de grond en was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen, maar slaagde er wel nog in om als vijfde te wisselen. Valère Hustin van Dampicourt gaf het stokje als eerste door, maar zijn teamgenoten konden dat niet doortrekken. Debognies liep een indrukwekkende wedstrijd voor Halle, en hoewel hij pas als vijfde vertrok, finishte hij met ruime voorsprong als eerste. Kimeli, regerend Belgisch kampioen veldlopen, kon het makkelijk afmaken.

Aalst liep verrassend naar de tweede plaats. Zo goed als niemand wist dat Lander Tijtgat, de nummer dertien van het afgelopen EK veldlopen, in het tussenseizoen was teruggekeerd van Vilvoorde naar zijn oude club Aalst. Hij maakte indruk als slotloper en doet meteen een goede zaak in het klassement van de CrossCup. De derde plaats ging in Gent naar het ROBA (Regio Oost-Brabant) van slotloper Wesley De Kerpel.

Kimeli: “Ik heb op reserve gelopen”

“Toen mijn ploegmaat Robin Hendrix viel bij de start, was het toch even schrikken”, deed Kimeli na afloop zijn verhaal. “Simon Debognies liep als tweede loper een geweldige inhaalrace. Ik moest enkel nog finishen. Makkelijk zou ik het niet durven noemen, want het blijft toch doorduwen. Maar ik heb wel op reserve gelopen, ook al omdat je dan nog iets in de tank hebt zitten, mocht er alsnog een concurrent terugkeren.”

Kimeli gaat nu, in afwezigheid van de geblesseerde titelverdediger Soufiane Bouchikhi, meteen aan de leiding in de CrossCup. Maakt dat van hem ook de grote favoriet voor de eerste individuele manche in Mol op 4 november? “Favoriet zou ik mezelf toch niet per se noemen. Het zand aan het Zilvermeer ligt mij niet, en ik heb er dan ook al drie of vier jaar niet meer meegelopen. Afwachten. In Roeselare (25 november) wil me wel absoluut plaatsen voor het EK cross in Tilburg.”

Truyers grijpt leiding bij dames: “Ik had op voorhand best wel wat stress”

Imana Truyers, titelverdedigster in de CrossCup en Belgisch kampioene veldlopen, won in Gent samen met haar teamgenotes van Brabant Wallon de eerste manche van de CrossCup in het veld. Ze won als slotloopster met een straatlengte voorsprong, maar had op voorhand wel last van zenuwen.

“Het was hier nog maar mijn tweede wedstrijd sinds juni, dus ik had best wel wat stress omdat ik niet wist hoe ik er voorstond in vergelijking met de concurrentie”, zei Truyers na afloop. “Het liep oké. Ik ben nog niet in topvorm en een drie kilometer is eigenlijk te kort voor mij, dus ik hoopte wel dat ik met een comfortabele voorsprong kon vertrekken. En dat was gelukkig het geval.” De Limburgse werd in koppositie gelanceerd door teamgenotes Vanessa Scaunet en Stephanie Barnes.

Truyers puurde vertrouwen uit de wedstrijd in Gent. “In het zand probeerde ik telkens door te duwen, en kon ik de kloof uitdiepen. Dat gaf wel een boost. We laten als club ook meteen zien dat we er staan. In de zomer had ik een onstoken achillespees, en zelfs het weefsel was aangetast. Daardoor moest ik rust inlassen en heel traag weer opbouwen. De eerste weken was het echt héél moeizaam opbouwen, ik voelde mij een start-to-run-loopster. Nu gaat het elke week beter. Ik hoop tegen het EK cross in december echt in vorm te zijn.”