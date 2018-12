Kimberly Buys ziet topsportcontract dan toch verlengd worden GVS

19 december 2018

20u17

Bron: Belga 0 Meer Sport Sport Vlaanderen heeft het topsportcontract van Kimberly Buys verlengd. Dat meldde de Oost-Vlaamse vanuit het Zwitserse Lausanne waar ze morgen en vrijdag samen met Pieter Timmers en Louis Croenen deelneemt aan de internationale Swim Cup.

Vorige week dinsdag was Kimberly Buys op gesprek geweest bij Sport Vlaanderen in verband met de verlenging van haar topsportcontract. In principe had ze niet voldaan aan de vooropgestelde eis om op het EK in Glasgow afgelopen zomer de finale van de 100m vlinderslag te halen. Ze sneuvelde daar onverwacht in de halve finales. Een paar dagen later veroverde ze wel brons op de 50 m vlinderslag.

Na het EK slaagde ze er wel in op de 100m vlinderslag tijden de zwemmen waarmee ze in Glasgow de finale zou gehaald hebben.

Na een week bezinning heeft Sport Vlaanderen de knoop doorgehakt en geoordeeld dat Kimberly Buys toch nog ondersteund zal worden in haar verdere topsportcarrière. Een hele opluchting voor de zwemster van coach Ronald Gaastra.