Kimberly Buys wordt vijfde in finale 50 meter vlinderslag LPB/YP

19u25

Bron: belga 1 BELGA Kimberly Buys hoopt in Kopenhagen op nieuw eremetaal. Meer Sport Kimberly Buys is vanavond op een gedeelde vijfde plaats geëindigd in de finale van de 50 meter vlinderslag op het EK kortebaan in Kopenhagen. De 28-jarige Oost-Vlaamse tikte aan in 25.59, dezelfde tijd als de Française Melanie Henique.

Eerder op de dag had Buys 25.79 gezwommen in de reeksen en 25.78 in de halve finales. Haar Belgisch record bedraagt 25.42 en vestigde ze op 6 augustus tijdens de wereldbekermanche in Berlijn.

Het goud ging naar de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo in 24.78. Zij won voor de Deense Emilie Beckmann (25.16) en de Nederlandse Maaike de Waard (25.46). De Duitse Aliena Schmidtke (25.49) viel net naast het podium. De 27-jarige Kromowidjojo volgt op de erelijst de Zweedse Sarah Sjöström op. De Europees kampioene van 2015 zwom in de halve finales pas de negende tijd (25.80) en kon zich niet kwalificeren voor de finale.

Kimberly Buys start in Kopenhagen nog op de 50 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. De BRABO-zwemster gaat in de Deense hoofdstad voor een derde medaille op het EK kortebaan, na zilver in 2010 in het Nederlandse Eindhoven (op de 200m wissel) en zilver in 2012 in het Franse Chartres (op de 100m vlinder).

Croenen en Caerts al sneller out

In de 200 meter vrije slag bij de mannen leverde een vierde plaats in de zesde reeks in een tijd van 1:45.00 Louis Croenen geen plaats in de finale op. Croenen strandde op een gedeelde elfde plaats in de totaalstand en kwam twee honderdsten tekort voor een finaleplaats. De snelste tijd in de reeksen werd door de Litouwer Danas Rapsys (1:41.89) neergezet. Eerder werd Croenen al uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter vlinder. De 23-jarige zwemmer heeft echter vooral ambities op de 200 meter vlinder. Hij neemt eveneens nog deel aan de 100 meter vrij.

Basten Caerts werd kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter schoolslag. In 2:14.50 kwam hij in zijn eigen reeks niet verder dan de voorlaatste stek, de 30ste plaats in totaal. Caerts bleef bovendien ver boven zijn Belgisch record (2:05.22) dat hij afgelopen zomer in de Russische hoofdstad Moskou neerzette.