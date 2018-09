Kimberly Buys wordt vierde in finale 100m vlinderslag op WB zwemmen Redactie

30 september 2018

22u18

Bron: Belga 0 Meer Sport Kimberly Buys is vierde geworden in de finale van de 100m vlinderslag tijdens de Wereldbekermanche kortebaanzwemmen in Eindhoven.

Buys tikte aan in 56.74. In de reeksen liet ze eerder op de dag met 57.85 eveneens de vierde tijd optekenen, haar Belgisch record bedraagt 56.44. De Zweedse Sarah Sjöström won in 54.91.

De Oost-Vlaamse wist de voorbije dagen al het Belgisch record te verbeteren op de 50m vrij en de 50m vlinder.

De andere Belgen in Eindhoven, Dries Vangoetsenhoven (23.83) en Pieter Timmers (24.38), sneuvelden 's middags al in de reeksen van de 50m vlinderslag..