Kimberly Buys verbreekt haar Belgisch record in klein bad op de 50m vlinderslag XC

29 september 2018

20u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Kimberly Buys heeft in de finale van de wereldbekermanche kortebaan in Eindhoven haar eigen Belgisch record op de 50m vlinderslag verbroken. De Antwerpse eindigde met een tijd van 25.41 als vierde in de finale. Zo deed ze 1/100 seconde beter dan het record dat ze op 6 augustus van vorig jaar in Berlijn neerzette.

Het is al het tweede Belgisch record dat in Eindhoven door Kimberly Buys sneuvelt. Vrijdag nog verbak ze met een tijd van 24.80 het Belgisch record op de 50m vrije slag.

De Zweedse Sarah Sjöström (24.61) won in de finale van de 50m vlinderslag. Daarmee deed ze beter dan de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (24.67) en de Amerikaanse Keisi Dahlia (25.14). Buys, die in de reeksen 25.57 zwom, greep net naast een podiumplek.

Pieter Timmers, houder van het Belgisch record (46.54), werd 4e in de finale van de 100m vrije slag met een tijd van 46.97. Hij zwom 47.58 in de reeksen. Het was de Rus Vladimir Morozov die met een tijd van 45.69 de snelste was. De Amerikaan Blake Pieroni (46.45) en de Rus Vladislav Grinev (46.58) vervolledigden het podium.