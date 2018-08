Kimberly Buys twijfelt over zwemtoekomst: “Nu zit de moed me in de schoenen”



Bart Fieremans in Glasgow

06 augustus 2018

13u29 0 Meer Sport Na haar eerdere gemiste EK-finale op de 100m vlinder raakte Kimberly Buys vandaag met de gemengde 4x100m wissel ook niet bij de topacht. Zo dreigt ze haar topsportcontract te verliezen en twijfelt ze om door te gaan richting de Spelen van Tokio 2020. "Zonder steun vraag ik me af: ‘Wil ik het nog wel doen en hoe moet ik het doen?’"

Voor Buys betekende de gemengde aflossing in de 100m wissel een herkansing om zich te plaatsen voor een EK-finale op een olympische afstand, een voorwaarde om haar contract bij Topsport Vlaanderen te behouden. Maar België strandde als tiende op 1,36 seconden van de achtste plek, onvoldoende dus. Maar de grootste klap had Buys vrijdag al geïncasseerd. Op haar olympische afstand – de 100m vlinder – was voorzien dat ze de finale zou halen. Haar sterke tijd in de serie wees uit dat ze dat probleemloos zou halen, maar in de halve finale liep het compleet mis. Buys zwemt op dit EK nog wel de 50m vlinder, maar dat is geen olympische afstand en telt in principe niet mee bij de evaluatie van haar contract. Het maakt dat Buys twijfelt over haar toekomst als topzwemster.

“Dat zullen we nu allemaal moeten bespreken”, zei ze vandaag na het aflossingsnummer. “Meestal is Topsport Vlaanderen vrij streng, maar ze kunnen nog delibereren. Vorig jaar moest ik eigenlijk ook topacht op het WK halen, maar ik had toen een verklaring voor mijn mindere 100m vlinder. Op de 50m vlinder had ik wel topacht gehaald. En dan is beslist mij een jaar verder te steunen. Als ik nu mijn tijd in de serie zie, zat ik eigenlijk ook in de finale, maar gaan ze daar naar kijken?”

Buys draait al meer dan tien jaar op topniveau mee. Ze geeft toe dat het zonder steun moeilijk is om voort te doen: “Nu zit de moed me in de schoenen. Misschien dat ik me na enkele weken rust weer kan opladen en er nog twee jaar voor wil gaan tot Tokio 2020. Maar hoe moet ik twee jaar doorkomen zonder steun? Ik heb een appartement gekocht en een lening af te betalen. Dan moet ik kijken: ‘Wil ik het wel nog en hoe moet ik het dan doen?’ Het is geen eenvoudige opdracht. Ik werk nu als vrijwilligster omdat ik een inkomen heb bij Topsport Vlaanderen. Als ik ergens parttime zou werken, nemen ze een stuk van de steun af. Ze verwachten dat ik alles zet op het zwemmen en dat is logisch.”

Haar coach Ronald Gaastra was boos toen ze het in de halve finale van de 100m vlinder liet afweten. Hij sprak van een beginnersniveau. Daar kan Buys wel mee om. “Hij was hard, en soms komt dat op een verschrikkelijk moment. Maar aan de andere kant apprecieer ik wel zijn manier. Als je hem iets vraagt, zal hij direct zeggen wat hij denkt. Hij draait niet rond de pot. Hij was verstomd. Ik kan dat wel plaatsen, maar het is wel hard aangekomen. Hij twijfelt er ook niet aan dat ik het kan. Ik moet blijkbaar aanvaarden dat het af en toe onverwacht voor mij op grote momenten misloopt. Op zich doe ik het allemaal nog wel graag, maar als je dan een mokerslag krijgt op belangrijke toernooien….”

Buys staat bekend voor haar professionele attitude. Het was bijzonder knap hoe ze haar jarenlange inspanningen op training vorig jaar nog omzette in een flinke progressie op de 50m vlinder en zo haar eerste WK-finale beleefde. Dat gaf toen wel veel moed om door te gaan richting Tokio. Het advies van Gaastra: “Ik raad haar aan haar hart te volgen. We gaan ook praten met Topsport Vlaanderen en de Vlaamse zwemfederatie: welke steun kan er nog zijn en is het haalbaar of niet?”