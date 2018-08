Kimberly Buys stoot op EK door naar halve finales 100 meter vlinderslag Redactie

03 augustus 2018

12u05

Bron: Belga 0

Kimberly Buys heeft zich op het EK zwemmen in het Schotse Glasgow vlot geplaaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag.

Buys tikte in de tweede van vier reeksen aan in 58.23. Daarmee eindigde ze als tweede na de Italiaanse Elena Di Liddo (57.91). Het Belgische record van Buys bedraagt 57.91. Dat zwom ze op 14 mei 2017 in Antwerpen.

De 29-jarige Oost-Vlaamse zette de vierde chrono neer in de reeksen. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zwom met 56.87 de beste tijd van de zestien halvefinalisten, die in de avondsessie (18u32) opnieuw het bad induiken.

Juliette Dumont overleeft reeksen 50 meter vrije slag niet

Juliette Dumont is dan weer uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter vrije slag. In de vierde van zes reeksen tikte de 18-jarige Luikse aan als negende en laatste. Ze noteerde in baan negen, een van de buitenbanen, 26.56. Daarmee was ze 2.29 trager dan de Deense Pernille Blume, die de reeks won in 24.27.

Het Belgische record van Jolien Sysmans uit 2012 bedraagt 25.37. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zwom met 24.14 de snelste tijd van de zestien halvefinalisten. Dumont eindigde als 42e op 55 deelneemsters.