Kimberly Buys stelt teleur op 100m vlinder: “Hiervoor kwam ik niet naar Gwangju” Bart Fieremans in Zuid-Korea

21 juli 2019

11u18 0 WK zwemmen Kimberly Buys hoopte op het WK de olympische limiet te kraken, maar kwam niet eens in de buurt. Haar tijd van 59.26 – meer dan een seconde boven haar Belgisch record van 57.91 – volstond niet voor de halve finales. “Soms begint mijn lichaam al wat te protesteren.”

Het WK drukt Buys met de neus op de feiten. Net als op het vorige WK in Boedapest en het EK in Glasgow in 2018 blijft ze op haar olympisch nummer 100m vlinder onder het verhoopte niveau. Haar zwakke chrono nu in Gwangju van 59.26 – de 25ste tijd – zal het mes nog dieper in de wonde draaien, gezien de erg scherp olympische limiet van 57.92. Na haar race zat Buys even uitgeteld op een stoel, blik in het ijle. De ontgoocheling kwam hard aan. “Mijn race voelde op zich vrij goed aan, maar misschien verklaart dat net waarom het niet zo snel was”, aldus Buys. “Normaal heb ik het de laatste meters altijd heel moeilijk. Nu had ik het gevoel dat ik het kon blijven trekken, en ik dacht dat mijn tijd sneller zou zijn. Voor dit ben ik niet naar Gwangju gekomen.”

Haar coach Ronald Gaastra noemde haar prestatie op die 100m vlinder onverklaarbaar. “Het was niet wat het moest zijn. Ik vond haar niet los zwemmen, ze moest te veel moeite doen. De druk om de olympische limiet te halen wordt nu veel groter.” Dat beseft ook de 30-jarige Buys, haar droom van de derde Spelen in Tokio lijkt nog mijlenver weg: “En dat is het enige waarom ik nog doorga. Voor het BK of een Vlaams kampioenschap doe ik niet meer. Voor een WK voel ik nog een gezonde spanning, maar het is niet fijn als ik op deze manier zwem. Dit is onder mijn niveau.”

De Olympische Spelen in Tokio zijn de enige reden waarom ik nog doorga Kimberly Buys

Buys zegt wel dat haar seizoen en voorbereiding op het WK niet optimaal verlopen was, door een mix van factoren. “Ik heb een moeilijk seizoen. Eerder in de Nordic Tour draaide het ook niet goed. We deden wat techniekwijzigingen. Dat loopt niet zo snel, soms begint mijn lichaam al wat te protesteren.” Daarnaast moest ze slecht nieuws verwerken, vertelt Buys. “Ik heb een goede vriendin verloren aan kanker.”

Pas de laatste weken zag Buys haar vorm weer stijgen. “Een maand geleden dacht ik nog: ‘Oei, oei, dat WK, maar daarna vielen de puzzelstukjes toch weer in mekaar. Ik dacht dat ik wel klaar zou zijn, maar dan is zo’n tijd wel een grote ontgoocheling.”

Komende vrijdag kan Buys nog iets goedmaken op de 50m vlinder, op die afstand haalde ze op het vorige WK nog een finale. “Dat wil ik nu ook, maar eigenlijk stond ik hier toch voor de 100m vlinder.”

Behalve Buys dook van de Belgische deelneemsters ook Valentine Dumont het bad in op de 400m vrij. Het 19-jarige talent kon haar WK-debuut niet opfleuren met een verbetering van haar BR van 4:10.72. Met haar chrono van 4:12.30 strandde Dumont op de 18de plaats van het deelnemersveld.