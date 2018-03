Kimberly Buys plaatst zich voor EK op 50m vlinderslag Redactie

Bron: Belga 0 Meer Sport Kimberly Buys heeft zich met een tijd van 26.45 gekwalificeerd voor de 50m vlinderslag op het EK zwemmen in groot bad in Glasgow (3-9 augustus). Buys deed dat op de Antwerp Diamond Swimming Race.

De BRABO-zwemster was twee honderdsten sneller dan de EK-limiet (26.47). Haar persoonlijk record op de 50m vlinderslag is 25.70, gezwommen op het laatste WK in groot bad in Boedapest.

Het wordt de zesde deelname aan een EK in groot bad voor de 28-jarige Buys. Eerder was ze aanwezig in Boedapest (2006 en 2010), Eindhoven (2008), Berlijn (2014) en Londen (2016).

Behalve Buys zijn ook Valentine Dumont (200m en 400m vrije slag), Fanny Lecluyse (50m en 200m schoolslag) en Louis Croenen (200m vlinderslag) zeker van hun ticket voor Glasgow.