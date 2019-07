Kimberly Buys na mislukt WK: “Ik vrees mijn topsportcontract nu wel kwijt te raken” Bart Fieremans in Zuid-Korea

27 juli 2019

11u47 0 WK zwemmen Kimberly Buys wacht na haar teleurstellend WK-zwemmen nog een aartsmoeilijke jacht om de olympische limiet te kraken. In Tokio 2020 zou ze graag haar carrière van vijftien jaar in schoonheid beëindigen. Al zal ze daarbij wellicht op minder steun mogen rekenen: “Ik vrees dat ik nu in december mijn topsportcontract kwijt zal raken.”

Het WK in Gwangju heeft voor Buys niet het verhoopte resultaat gebracht. Het doel om onder de olympische limiet te duiken op de 100m vlinder (57.92) mislukte. Buys moest daarvoor haar persoonlijk record (57.91) benaderen of verbeteren, maar ze kwam niet eens in de buurt. En ook op de niet-olympische afstand 50m vlinder bleef op dit WK beterschap uit. Dat was nog anders op het vorige WK in Boedapest met een finale op de 50m, en vorig jaar pakte ze op het EK in Glasgow een mooie bronzen medaille - schaars zijn de Belgische zwemsters die dat voor mekaar kregen. Het hielp Sport Vlaanderen wellicht overtuigen om het topsportcontract van Buys voor 2019 te verlengen, hoewel ze strikt niet aan de criteria voor de 100m vlinder had voldaan.

Maar na haar ontgoochelend WK in Gwangju beseft Buys dat het moeilijk zal zijn om dezelfde financiële steun te genieten: “Ik vrees dat ik mijn topsportcontract nu wel kwijt zal raken. Ik nam me voor om op dit toernooi sowieso niet te veel met dat contract bezig te zijn, om geen extra druk te leggen. Het loopt ook nog tot december. Als ik naar de Spelen wil zal ik die maanden wel weten te overbruggen. Dat is nu niet mijn zorg. Ik ben vooral verontrust dat ik zo ver boven mijn beste tijd zwom. Ware het nu maar enkele honderdsten...”

Buys droomt van een schoonheid in afscheid op Tokio 2020. Het zouden haar derde Spelen zijn na Londen 2012 en Rio 2016. Peking 2008 had ze toen op een haar gemist. Haar leeftijd (30) maakt het niet makkelijker om zichzelf nog te overtreffen, maar Buys is een taaie die niet graag opgeeft: “Dat zou nu ook stom zijn, zo kort voor de Spelen. Ik wil geen spijt hebben als ik denk dat het nog kan lukken, maar het niet geprobeerd heb.”

Volgende week neemt Buys nog deel aan een wereldbeker in Tokio, en voor volgend seizoen zal ze samen met haar coach Ronald Gaastra een planning uitkienen om te zien waar ze best kan pieken. “Het zou niet goed zijn om op één ding te mikken, anders zou het gewoon het EK zijn. Maar ik besef dat ik die limiet niet met twee vingers in de neus ga zwemmen.”

“Ik werk als vrijwilligster bij mijn zus in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze is vijf jaar jonger, maar een beetje mijn baas. Ze zei: ‘Je weet toch dat ik je soms richtlijnen zal moeten geven.’ Kimberly Buys

Buys bereidt zich ook al voor op het leven na de sport. Ze is actief als vrijwilligster in een Universitair Ziekenhuis Antwerpen: “Onlangs ben ik veranderd, en werk ik samen met mijn zus op de cel biobank, dat ligt in de lijn van mijn studierichting biochemie. Mijn zus is bio-ingenieur. Ze is vijf jaar jonger, maar ze is nu wel een beetje mijn baas. Ze zei: ‘Je weet toch dat ik je soms richtlijnen zal moeten geven?’ Ik zei: ‘Je weet toch dat ik soms niet ga komen omdat ik als vrijwilliger werk (lacht).’ Nee hoor, we komen heel goed overeen. Als ik zou stoppen met zwemmen zijn er misschien mogelijkheden om daar door te groeien. Zo heb ik toch al wat perspectief op werk.”