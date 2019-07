Kimberly Buys moet zich op 100m vlinder overtreffen: “Mijn scherpste olympische limiet ooit” Bart Fieremans in Zuid-Korea

20 juli 2019

11u32 0 WK zwemmen Een inlooptijd is Kimberly Buys niet gegund: op het WK in Gwangju valt haar belangrijkste nummer – 100m vlinder – al op de eerste wedstrijddag. Komende nacht en middag mikt ze op de WK-finale én limiet voor Tokio 2020: “Het is mogelijk, maar het zal geen ‘walk in the park’ zijn.”

57.92. Die chrono heeft Buys in haar hoofd geprent. Onder die limiet zal ze moeten duiken op de 100m vlinder als ze volgend jaar van haar derde Olympische Spelen in Tokio wil proeven. Niet evident, in vergelijking met Londen 2012 (limiet van 58.7) en Rio 2016 (58.3) ligt de lat nu nog hoger: “Voor mij is het mijn scherpste limiet ooit”, zegt Buys. Ze ligt maar een honderdste boven haar besttijd met 57.91 die ze in Rio 2016 en in Antwerpen 2017 zwom, dus Buys zal zich moeten overtreffen in Gwangju “Maar op een groot kampioenschap wil ik altijd mijn persoonlijk record verbeteren. Het is mogelijk, maar het zal geen ‘wandeling in het park’ zijn.”

‘Mocht het in Gwangju niet lukken, volgen er daarna nog kansen. Het is niet alles of niks’

Op de twee laatste grote kampioenschappen in Boedapest en Glasgow kon Buys op de 100m vlinder niet onder de 58 seconden duiken, al maakte ze die ontgoocheling toen nog goedmaken op de 50m vlinder met een WK-finale en EK-brons. Intrinsiek ligt die afstand haar beter, helaas is het geen olympisch nummer: “Hoe je het ook draait of keert, de honderd vlinder is mijn belangrijkste nummer en daar hebben we op gewerkt dit seizoen. Liefst zwem ik die limiet hier op het WK al – dan haal ik zeker halve finale – maar mocht het in Gwangju niet lukken, volgen er daarna nog kansen. Het is niet alles of niks hier.”

De 50m ziet Buys daarna als een mooie kans om de lijn van Boedapest en Glasgow door te trekken: “De afgelopen maanden was mijn snelheid wat weg, maar de laatste weken kwam die terug. Ik denk dat het voor die 50m wel goed zit. Ik wil net als in Boedapest die WK-finale halen.”