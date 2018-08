Kimberly Buys grijpt naast finaleplaats op 100 meter vlinderslag Redactie

03 augustus 2018

18u48

Bron: Belga 0 Meer Sport Kimberly Buys heeft zich vanavond niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag op de eerste dag van het EK zwemmen in het Schotse Glasgow.

In de eerste halve finale zwom Buys vanuit baan vijf naar de zesde plaats in 58.99. Daarmee was ze ruim trager dan 's ochtends in de reeksen (58.23). Haar Belgische record bedraagt 57.91. Dat zwom ze op 14 mei 2017 in Antwerpen.

De 29-jarige Oost-Vlaamse zette de dertiende chrono neer in de halve finales. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zwom met 56.66 de beste tijd. De Duitse Alienka Schmidtke stootte met de achtste en traagste tijd (58.42) door naar de finale. Die wordt morgen om 18u18 afgewerkt.

Dumont overleeft reeksen 50 meter vrije slag niet

Juliette Dumont is dan weer uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter vrije slag. In de vierde van zes reeksen tikte de 18-jarige Luikse aan als negende en laatste. Ze noteerde in baan negen, één van de buitenbanen, een tijd van 26.56. Daarmee was ze 2.29 trager dan de Deense Pernille Blume, die de reeks won in 24.27. Het Belgische record van Jolien Sysmans uit 2012 bedraagt 25.37. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zwom met 24.14 de snelste tijd van de zestien halvefinalisten. Dumont eindigde als 42e op 55 deelneemsters.

Ook 4x100 meter-ploeg sneuvelt in reeksen

Ook de Belgische mannenploeg op de 4x100 meter vrije slag kon zich niet plaatsen voor de finale. Sebastien De Meulemeester, Emmanuel Vanluchene, Valentin Borisavljevic en Jasper Aerents werden ingedeeld in de eerste van twee reeksen. Ze eindigden daarin als vijfde met een tijd van 3:18.36. Het Italiaanse kwartet won in 3:15.29 voor Hongarije (3:15.55), Rusland (3:15.77) en Ierland (3:17.55).

België noteerde de veertiende tijd van de negentien deelnemende landen. Uithangbord Pieter Timmers ontbrak zoals bekend omdat hij herstelt van een virale hersenvliesontsteking. Griekenland plaatste zich als achtste en traagste voor de finale van vrijdagavond (19u10) met een tijd van 3:16.88. Italië tekende voor de snelste chrono.

Caerts uitgeschakeld op 100 meter schoolslag

Basten Caerts kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. Caerts was ingedeeld in de vijfde en voorlaatste reeks. De 20-jarige Limburger tikte in baan één aan als tiende en laatste in 1:01.73. Hij kwam halfweg door als derde, maar zakte in het tweede deel helemaal weg. Het persoonlijke record van Caerts uit 2016 bedraagt 1:00.86. Het Belgische record van Frederik Deburghgraeve staat sinds de Spelen van Atlanta '96 op 1:00.60. Op de 50 en 200 meter school is Caerts de Belgische recordhouder.

De winst in de reeks was voor de Rus Anton Chupkov in 59.15. De Britse wereldrecordhouder Adam Peaty noteerde met 57.89 de snelste tijd van de zestien halvefinalisten. Caerts werd 32ste op 56 deelnemers.