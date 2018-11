Kimberly Buys gaat door tot Olympische Spelen van 2020: “Na het EK in Glasgow zat ik met mezelf in de knoei” MH

13 november 2018

Kimberly Buys is door Sport Vlaanderen uitgenodigd om op 13 december de al of niet verlenging van haar topsportcontract te komen bespreken. Voor zichzelf heeft de zwemster al beslist dat ze wil doorgaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Op het laatste Europees kampioenschap langebaan in Glasgow slaagde Buys er niet in de finale te halen op de 100 m vlinderslag en net dat was voor Sport Vlaanderen dé voorwaarde om haar contract als topsportster te kunnen verlengen. Wel behaalde ze er brons op de 50 m vlinderslag. Maar vermits dat geen olympisch nummer is, heeft het geen waarde voor Sport Vlaanderen. "Na het EK in Glasgow zat ik met mezelf in de knoei en heb ik mij de vraag gesteld of ik nog zin had om door te gaan. Gelukkig hebben de wereldbekerwedstrijden voor een antwoord gezorgd. De eerste twee wedstrijden waren nog in groot bad en daarin zwom ik telkens tijden die mij in de finale van het EK hadden doen belanden. Bedenk daarbij dat ik op dat moment niet meer in topvorm was. Dus theoretisch zou ik aan de voorwaarde van Sport Vlaanderen kunnen voldoen.”

"Tijdens die WB-wedstrijden heb ik ervaren dat ik nog heel graag race tegen de wereldtoppers en dat ik daarbij best goed voor de dag kom. Vooral die goesting heeft me doen besluiten dat ik nog doorga tot de Olympische van Spelen van Tokio 2020", besluit Buys.