Kimberly Buys als 14de naar halve finale WK: “Hopelijk straks sneller” Bart Fieremans in Zuid-Korea

26 juli 2019

09u44 0 Meer Sport Op de 50m vlinder kan Kimberly Buys nog wat troost zoeken na haar gemiste doel op de 100m vlinder om zich voor de Spelen in Tokio te plaatsen. Op de niet-olympische afstand zwom ze in de series met de 14de tijd (26.23) naar de halve finales.

Buys heeft op de 50m vlinder wel een reputatie te verdedigen. Op het WK in Boedapest twee jaar geleden proefde ze voor het eerst van een WK-finale en vorig jaar op het EK in Glasgow hing er voor het eerst een bronzen medaille in een groot kampioenschap in groot bad rond haar nek. Toen klokte ze wel tijden onder de 26 seconden. Die piek lijkt ze nu in Gwangju niet te kunnen realiseren. Bij de series tikte ze na 26.23 aan: “Dat is geen supertijd”, aldus Buys: “Het voelde ook niet zo geweldig aan. De supervorm lijkt er niet te zijn. Maar we zijn een ronde verder. Ik hoop dat ik straks toch nog iets sneller ben. Ik heb niets te verliezen.”