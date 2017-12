Kim Meylemans tiende in Wereldbekermanche Winterberg Redactie

13u23

Bron: Belga 0 getty Kim Meylemans. Meer Sport Kim Meylemans is in het Duitse Winterberg, tijdens de vierde Wereldbekermanche skeleton, als tiende gefinisht. De zege was voor de Duitse Jacqueline Loelling.

De 21-jarige Meylemans, eind november vijfde in het Canadese Whistler, realiseerde de negende tijd in de eerste manche met een chrono van 58.34. In de tweede manche werd ze veertiende (58.73), goed voor een tiende plaats in de eindrangschikking.

Voor winnares Loelling is het de tweede zege op rij. De Duitse houdt de Canadese Elisabeth Vathje en de Russische Elena Nikitina af.

In de Wereldbekerstand bezet Meylemans de negende plaats met 608 punten. Ook hier behoudt Loelling (810 ptn) de leiding, voor de Canadese Vathje (756) en haar landgenote Tina Hermann (738).

De vijfde Wereldbekermanche van het seizoen, in het Oostenrijkse Innsbruck, vindt plaats op vrijdag 15 december.

Getty Images For IBSF