Kim Meylemans finisht als elfde in Wereldbeker Innsbruck Redactie

19u35

Bron: Belga 0 getty Meer Sport Kim Meylemans is in het Oostenrijkse Innsbruck ex aequo met de Duitse Tina Hermann als elfde gefinisht tijdens de vijfde Wereldbekermanche skeleton, die ook gold als Europees kampioenschap. Daarin eindigde de 21-jarige in Duitsland geboren Belgische op een gedeelde achtste plaats.

Na twee runs totaliseerde Meylemans een tijd van 1:50.14, na zowel in de eerste run (55.21) als in de tweede (54.93) de tiende chrono neergezet te hebben. Opvallend, de Hermann klokte in beide runs exact dezelfde tijden als onze landgenote.

In de eindstand tellen Meylemans en Hermann 1.34 achterstand op de Russische Elena Nikitina. Die won in 1:48.80 voor de Canadese skeletoni's Elisabeth Vathje (1:49.38, + 0.58) en Mirela Rahneva (1:49.44, +0.64). Voor Nikitina is het haar tweede wereldbekeroverwinning van het seizoen. Op het podium van het EK kreeg ze de Duitse Jacqueline Lölling (1:49.47) en de Oostenrijkse Janine Flock (1:49.61) naast zich. Zij eindigden respectievelijke als vierde en als vijfde in de wereldbekermanche.

De 22-jarige Lölling (1.002 ptn) voert de WB-stand aan, voor Vathje (966 ptn) en Rahneva (920 ptn). Meylemans (744 ptn) bezet de achtste plaats. Bij de junioren is ze tweede op ruime afstand van Lölling.

De zesde wereldbekermanche wordt op 5 januari in het Duitse Altenberg afgewerkt.

Uitslag (28 deelnemers):

1. Elena Nikitina (Rus) 1:48.80 (54.41 & 54.39) Europees kampioen

2. Elisabeth Vathje (Can) 1:49.38 (54.78 & 54.60)

3. Mirela Rahneva (Can) 1:49.44 (54.98 & 54.46)

4. Jacquelien Lölling (Dui) 1:49.47 (54.73 & 54.74) 2e op EK

5. Janine Flock (Oos) 1:49.61 (54.90 & 54.71) 3e op EK

11. Tina Hermann (Dui) 1:50.14 (55.21 & 54.93) gedeeld 8e op EK

11. Kim Meylemans (Bel) 1:50.14 (55.21 & 54.93) gedeeld 8e op EK

WB-stand (na 5 van 8 manches):

1. Jacqueline Lölling (Dui) 1.002 punten

2. Elisabeth Vathje (Can) 966

3. Mirela Rahneva (Can) 920

4. Tina Hermann (Dui) 874

5. Laura Deas (GBr) 848

8. Kim Meylemans (Bel) 744