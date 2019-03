Kim Meylemans eindigt op twintigste plaats op WK skeleton in Whistler Redactie

09 maart 2019

00u08

Kim Meylemans is op de twintigste plaats geëindigd op het WK skeleton bij de vrouwen op de olympische baan in het Canadese Whistler.

Twintigste was ook haar ranking na de eerste twee runs van donderdag en daar kon onze pas 23 jaar geworden landgenote vrijdag in runs drie en vier niets meer aan veranderen. In de derde run werd ze in 54.46 negentiende, in de vierde run in 54.74 twintigste en laatste. Daarmee kwam ze met een totaaltijd van 3:39.19 niet verder dan de twintigste plaats, op 6.16 van de Duitse winnares Tina Hermann (3:33.03). Met ook nog uittredend wereldkampioene Jacqueline Lölling voor zilver en Sophia Griebel met brons volgde er een volledig Duits podium in Canada.

Met een twintigste plaats bleef Meylemans onder de verwachtingen in Whistler. Op het WK van 2017 in het Duitse Königssee werd ze immers knap vijfde. Medio vorige maand veroverde Meylemans nog zilver op het WK voor junioren in Königssee. Een week later sloot ze haar Wereldbekerseizoen af met een twaalfde plaats in de Canadese Calgary, in de eindstand kwam ze niet verder dan de veertiende stek. Dat was ook haar resultaat bij haar eerste Olympische Winterspelen, vorig jaar in het Zuid-Koreaanse PyeongChang.