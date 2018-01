Kim Mestdagh pakt Spaanse Beker met Salamanca

Redactie

21 januari 2018

21u51 0 Meer Sport Kim Mestdagh heeft vanavond in Zaragoza de Spaanse Beker gewonnen met haar basketbalclub Salamanca.

De "Beker van de Koningin" is de eerste prijs van het seizoen die wordt uitgereikt. Volgens de traditie strijden de zes beste ploegen van de eerste ronde in één weekend in hetzelfde stadion.

Salamanca versloeg in de finale het Catalaanse Girona met 76 tegen 62. In de halve finale won Salamanca met 58-48 tegen Gizpuzkoa.

De 27-jarige Kim Mestdagh kwam in het begin van december over van het Turkse Yakin Dogu, waar de Belgian Cat weinig aan spelen toekwam.