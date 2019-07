Kim Mestdagh klaar voor EK-kwartfinale tegen Frankrijk: “Alleen winnen telt, maakt niet uit hoé” Bij winst vanavond spelen Belgian Cats zaterdag halve finale EK basketbal tegen Groot-Brittannië, bij verlies om olympisch kwalificatieticket tegen Hongarije Valerie Hardie in Servië

04 juli 2019

14u40 0 EK basketbal Frankrijk is klaar voor de Belgian Cats op het EK basketbal: ze zijn de afgang van vorig jaar op het WK (65-86) niet vergeten. In Servië willen ze in de kwartfinale (18u) de Belgen een koekje van eigen deeg geven. Hoe het ook afloopt straks in Belgrado, één zaak staat vast: als de Belgen winnen, dan zijn ze niet alleen verzekerd van de halve finale tegen Groot-Brittannië maar ook van een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi. Bij verlies moeten ze zaterdag tegen Hongarije op zoek naar dat gegeerde ticket.

Voor de bookmakers is het duidelijk, voor de meeste specialisten ook: Frankrijk is vanavond uitgesproken favoriet tegen de Belgian Cats in de kwartfinale. De inzet is erg groot. Wie wint, blijft zéker in de running voor een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2020 en voor een EK-medaille. “De top zes, dat is het enige waar wij nu aan denken,” benadrukte shooting guard Kim Mestdagh nog eens. “Alleen als we winnen van Frankrijk, kan je aan een medaille beginnen denken.” Een nederlaag tegen Frankrijk betekent niet dat de Cats een kruis moeten trekken over Tokio 2020: dan moéten ze zaterdag wel winnen van Hongarije.

De kortste route naar de Spelen is evenwel Frankrijk verslaan, dat in de kwartfinale van het WK in 2018 een twintiger om de oren kreeg van de Cats, die in Tenerife toen hun beste basketbal ooit speelden. “De Franse speelsters zijn die nederlaag zeker niet vergeten,” weet Mestdagh. “Ik heb het woord revanche al meer dan eens horen vallen. Ze gaan ons zeker niet onderschatten, al lijkt het me niet hun stijl om zich nu tot underdog uit te roepen - wij kruipen wel met plezier in die rol. Je kan van ons ook niet hetzelfde verwachten als op het WK.”

Van één zaak mag je zeker zijn, zegt Mestdagh nog, de Belgian Cats gaan hun huid duur verkopen. “In de andere matchen toonden we toch een grote mentale wendbaarheid en dat gaan we nu ook doen. We gaan er veertig minuten voor knokken. Als de Fransen pas kraken in de allerlaatste minuut: ook goed. Als het met lelijk basketbal moet: ook goed - zo lang we maar winnen, dan maakt het niet uit hoé. We moeten niet te veel achterom kijken. Ik weet dat er een beter niveau in ons team zit dan we tot dusver toonden, hopelijk komt dat er in de kwartfinale uit.”

Blauwe plekken

Het is afwachten met welke verdediging en tactiek de Franse coach Garnier de Cats zal aanpakken. Kiezen ze voor de aanpak van Wit-Rusland en Slovenië - Emma Meesseman double en triple teamen, inside alles sluiten en erop rekenen dat de Cats hun shots missen - of gaan ze uit van hun eigen kracht? Mestdagh: “Ik denk dat ze hun eigen stijl trouw gaan blijven. Frankrijk speelt graag vloeiend en mooi basketbal, minder fysiek dan de andere teams, die soms tot op het randje speelden. Ze zijn wel wat frisser maar we gaan proberen sterk te starten en een sneller spel te ontwikkelen dan tegen Slovenië. Je kan niet op voorhand zeggen wie er zal winnen. Ik hoop vooral op wat minder blauwe plekken (lacht).”

Uitkijken is het ook of de Cats hun enthousiasme en intensiteit van het vorige EK en WK terugvinden - dat ontbrak voorlopig nog in Servië. “We voelden heel veel druk, dat is nieuw voor dit team. Uiteraard waren we blij dat we de kwartfinale haalden, maar de manier waarop was niet waar we op hoopten - het was met de hakken over de sloot. Maar eigenlijk moeten we ons er niets van aantrekken hoe we het deden. Nogmaals: we moeten die kans grijpen om nu al de top zes te halen. Dat is het doel. Eyes on the prize.”