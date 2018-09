Kim Huybrechts strandt als beste Belgische darter in kwartfinales Players Championship Redactie

04 september 2018

20u56

Bron: Belga 0 Meer Sport Kim Huybrechts (PDC-16) was in het Engelse Barnsley de beste Belg op het Players Championship 17. De 32-jarige Antwerpenaar werd in de kwartfinales gestopt door Martin Schindler (PDC-53). Die 22-jarige Duitser toonde zich dodelijk efficiënt en maakte er met uitworpen van 74, 104, 72, 117 en 107 6-0 van.

Dimitri Van den Bergh (PDC-36) en Ronny Huybrechts (PDC-45) moesten al in de eerste ronde afhaken. Van den Bergh kreeg een zware 6-0 nederlaag aangesmeerd door de Engelsman Josh Payne (PDC-52). Ronny Huybrechts moest met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Yordi Meeuwisse (PDC-126). De overwinning was voor de Schot Peter Wright (PDC-2), die in de finale met 6-2 te sterk was voor de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-5). Het 18de van 22 toernooien in het Players Championship wordt woensdag in Barnsley afgewerkt. De Finals vinden eind november in Mineshead plaats.

Eerste ronde:

Yordi Meeuwisse (Ned/125) - Ronny Huybrechts (Bel/45) 6-3

Josh Payne (Eng/52) - Dimitri Van den Bergh (Bel/36) 6-0

Kim Huybrechts (Bel/16) - Devon Petersen (ZAf/62) 6-1

Tweede ronde:

Kim Huybrechts (Bel/16) - Tony Alcinas (Spa/56) 6-1

Derde ronde:

Kim Huybrechts (Bel/16) - Max Hopp (Dui/38) 6-4

Achtste finales:

Kim Huybrechts (Bel/16) - Andrew Gilding (Eng/63) 6-4

Kwartfinales:

Martin Schindler (Dui/53) - Kim Huybrechts (Bel/16) 6-0

Halve finales:

Peter Wright (Sch/2) - Martin Schindler (Dui/53) 6-4

Daryl Gurney (NIe/5) - James Wade (Eng/10) 6-3

Finale:

Peter Wright (Sch/2) - Daryl Gurney (NIe/5) 6-2