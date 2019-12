Kim Huybrechts stoot met veel moeite door naar tweede ronde van WK darts, nu wacht zware dobber GVS

13 december 2019

22u42

Bron: Belga 0 WK darts Kim Huybrechts (PDC-41) heeft zich in het Alexandra Palace van Londen voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap darts geplaatst. De 34-jarige Antwerpenaar won met 3-2 van de Nederlander Geert Nentjes (PDC-108). Hij liet daarbij een gemiddelde van 90,16 punten en een checkout percentage van 40 procent optekenen. Nentjes kam aan 87,03 punten en 32,26 procent. De setstanden waren 3-2, 2-3, 2-3, 3-1 en 3-2.

Morgenavond komt Huybrechts al opnieuw in actie. Hij staat dan voor een loodzware opdracht. Zijn tegenstander in de tweede ronde is de Engelsman Rob Cross, nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van 2018.

Dimitri van den Bergh is als nummer 29 van de wereld rechtstreeks voor de tweede ronde geplaatst. Daarin neemt hij het zaterdag 21 december op tegen de Engelsman Josh Payne (PDC-45) of de Braziliaan Diogo Portela.