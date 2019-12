Kim Huybrechts ‘pissed’ na WK-exit: “Humphries is geen topspeler, ik heb het volledig zelf verpest” LPB

28 december 2019

16u29

Bron: AD 0

Geen kwartfinale voor Kim Huybrechts (PDC-41) op het WK darts in het Londense Alexandra Palace. Onze landgenoot moest met 4-1 de duimen leggen voor de Brit Luke Humphries (PDC-46). Nochtans begon ‘The Hurricane’ het best aan de wedstrijd. Huybrechts pakte de eerste set en had daarna ook kansen om 2-1 voor te komen. Die waren jammer genoeg niet aan hem besteed. Het begin van het einde voor de Belg. Een sterke Humphries - de Brit gooide liefst elf maximums van ‘180' tegenover slechts één voor Huybrechts - stoomde door naar 4-1. Een kwartfinale op het WK van 2012 blijft Huybrechts’ beste prestatie in ‘Ally Pally’.

“Dit verpest volledig mijn WK”, zei een ontgoochelde Huybrechts na afloop. “Het was gewoon een slechte wedstrijd. Je hebt een goeie loting en dan verpest je het volledig zelf. Echt klote. Ik kom 1-0 voor en daarna was het gewoon een drama. Hij was niet eens goed. Je hebt hier de makkelijkste loting van heel het WK en je doet niks, helemaal niks. Dat is een frustrerend gevoel. Als je deze speler tegenkomt in de laatste zestien, moet je erover heen gaan. Humphries is geen topspeler. Als je dat niet doet, ben je zelf geen topspeler. Dit was echt slecht.”

WINNER!



Luke Humphries is into the World Championship quarter-finals for a second successive year!



The World Youth Champ came on strong after a game-changing 146 finish to win set three. pic.twitter.com/eMxFg2cmS8 PDC Darts(@ OfficialPDC) link