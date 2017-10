Kim Huybrechts meteen onderuit in Dublin YP

Bron: Belga Kim Huybrechts. Kim Huybrechts (PDC 13) heeft zich gisteravond niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het World Grand Prix dartstoernooi (PDC/400.000 pond). In de Ierse hoofdstad Dublin moest hij met 2-1 zijn meerdere erkennen in de Schot Robert Thornton (PDC 17).

De 31-jarige Antwerpenaar begon nochtans zeer sterk aan de wedstrijd met 3-0 winst in de eerste set. De 50-jarige Thornton, die in 2015 het toernooi won, pakte de eerste leg in de tweede set. Huybrechts miste in de tweede leg drie dubbels om van start te gaan waarmee Thornton een voorsprong kon opbouwen en ook de tweede leg won. Huybrechts pakte leg drie, waarna hij in leg vier negen darts miste om zijn score te openen.



Met een 20 uitworp won Thornton met 3-1 de tweede set. In de derde en beslissende set opende Thornton met winst in de eerste leg waarna hij uitpakte met een 157 uitworp. Huybrechts sloeg echter terug en stelde gelijk. In de vijfde en beslissende leg miste onze landgenoot weerom zes darts om de score te openen, waarbij Thornton een geruststellende voorsprong nam en met dubbele twintig zijn plaats voor de tweede ronde kon verzilveren. In de World Grand Prix moet elke leg gestart worden met een dubbelworp, waarna men de 501 punten kan wegprikken.







Uitslag eerste ronde World Grand Prix, Dublin:



Robert Thornton (Sch/17)- Kim Huybrechts (Bel/13)2-1



0/3 - 3/1 - 3/2