Kim Huybrechts in tweede ronde van PDC WK darts tegen Zweed Daniel Larsson

18 december 2018

18u26

Bron: Belga Kim Huybrechts (PDC-21), als 21ste reekshoofd vrij in de eerste ronde, neemt het woensdagnamiddag in de tweede ronde van het PDC WK darts op tegen Daniel Larsson (PDC-159). Die 37-jarige Zweed verraste vandaag in het Alexandra Palace van Londen door de Schot Robert Thornton (PDC-33) met 3-1 uit te schakelen.

Huybrechts speelde één keer eerder tegen Larsson. In april van vorig jaar versloeg hij de Zweed in de tweede ronde van het European Tour 2 met 6-2. De winnaar van het duel tussen Huybrechts en Larsson treft zaterdag in de derde ronde (best of 7) de Engelsman Dave Chisnall (PDC-12).

Dimitri Van den Bergh (PDC-35), wereldkampioen bij de jeugd, start vanavond zijn WK tegen de Amerikaanse qualifier Chuck Puleo. Bij winst volgt vrijdag in de tweede ronde een partij tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-15).