Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh plaatsen zich voor UK Open Darts Redactie

11 februari 2018

Kim Huybrechts (PDC-15) was zondag in het Engelse Wigan andermaal de beste Belgische darter in het zesde en laatste kwalificatietoernooi voor het UK Open. Net als zaterdag moest de 32-jarige Antwerpenaar het onderspit delven voor de Australiër Corey Cadby (PDC-74). Zaterdag overkwam hem dat in de halve finales (6-1), zondag al in de achtste finales (6-2).

Ronny Huybrechts (PDC-42) werd in de derde ronde met 6-3 uitgeschakeld door voormalig wereldkampioen Adrian Lewis (PDC-20). Mike De Decker (PDC-144) verloor in hetzelfde stadium met 6-5 van de Nederlander Jimmy Hendriks (PDC-68). Davy Van Baelen en Dimitri Van den Bergh (PDC-38) sneuvelden in de tweede ronde, Brian Raman (PDC-184) in de eerste.

Krzysztof Ratajski (PDC-85), die in de halve finales wereldkampioen Rob Cross (PDC-3) met 6-5 uitschakelde, werd de verrassende toernooiwinnaar. Door de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-5) in de finale met 6-4 te verslaan werd hij de eerste Poolse winnaar van een PDC-toernooi.

De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) eindigde op de eerste plaats op de Order of Merit voor het UK Open. Kim Huybrechts is met een negende plaats beste Belg en ook Dimitri Van den Bergh (79e) schaarde zich bij de beste 96, die een ticket krijgen voor het UK Open. Dat word in het weekend van 2 tot 4 maart in het Engelse Minehead gespeeld.