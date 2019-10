KIJK LIVE. WNBA-kampioene én MVP Emma Meesseman zet weer voet op Belgische grond Redactie

13 oktober 2019

07u38

Bron: VTM Nieuws 0

Wat een week voor Emma Meesseman. De Belgische pakte, net als collega-Belgian Cat Kim Mestdag, met haar ploeg Washington Mystics de titel in de WNBA. Meesseman werd op de koop toe uitgeroepen tot MVP, ofte beste speelster, van de Finals. De 26-jarige West-Vlaamse is nog maar de eerste Europese en de tweede niet-Amerikaanse speelster die die eer te beurt valt. Omstreeks 7u30 zet Meesseman alweer voet op Belgische grond. Haar ontvangst op Brussels Airport kunt u volgen via bovenstaande livestream!