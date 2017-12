Kickbokskampioen Verhoeven mept Ben Saddik tegen het canvas: "Had nog appeltje met hem te schillen" MDB/LPB

Bron: AD/ANP 1008 ANP Meer Sport Jamal Ben Saddik is er niet in geslaagd om de wereldtitel bij de zwaargewichten in het kickboksen op zijn naam te schrijven. De Marokkaan uit Borgerhout begon in het hol van de leeuw (de Ahoy in Rotterdam) nochtans goed aan de partij. In de laatste ronde kreeg Ben Saddik een tactical knockout van tegenstander Rico Verhoeven om de oren.

Verhoeven had het moeilijk in de beginfase. Jamal Ben Saddik kwam enkele keren flink door met zijn rechter en raakte het hoofd van de Nederlander. Tot lichte teleurstelling van zo'n 10.000 toeschouwers in Ahoy ging de eerste ronde dan ook naar de Marokkaans-Belgische uitdager.

Maar uithoudingsvermogen en taaiheid leverden Verhoeven in de daaropvolgende rondes telkens nipt de overhand op. In de vijfde ronde leek de kampioen het welletjes te vinden. Nadat Ben Saddik eerst acht tellen van de scheidsrechter nodig had, kwam Verhoeven met enkele rake beuken door op het hoofd van zijn uitdager. Ben Saddik ging tegen de vlakte, en het gevecht was over.

"Zoals ik vooraf al had gezegd: ik had nog een appeltje met hem te schillen", zei Verhoeven na afloop. "En dat heb ik gedaan. "Hij heeft me in de eerste ronde een paar keer pijn gedaan. Ik maakte ook wat foutjes. Dus ik moet terug naar de tekentafel en zorgen dat ik nóg beter word."

ITS ALL OVER!! @RicoVerhoeven retains the GLORY heavyweight title! #andSTILL #GLORYRedemption pic.twitter.com/W0sh8y6Fz4 GLORY Kickboxing(@ GLORY_WS) link

En nu tegen Badr Hari

Verhoeven wil komend jaar graag weer tegen Badr Hari vechten. De 28-jarige Nederlander riep Badr Hari na zijn titelgevecht tegen Ben Saddik op weer samen de ring in te stappen. "Trek je handschoenen weer aan, ga de gym in, want ik wacht op je!", riep Verhoeven in het uitverkochte Ahoy. Verhoeven en Hari stonden vorig jaar in het Duitse Oberhausen al een keer tegenover. Het veelbesproken prestigegevecht draaide uit op een anticlimax omdat Hari in de tweede ronde met een armblessure moest opgeven. De Marokkaan liet nadien weten dat hij graag nóg een keer tegen Verhoeven wilde vechten. Hij moest echter eerst nog een celstraf uitzitten voor meerdere zware mishandelingen.

Een paar uur voor het wereldtitelgevecht in Ahoy tussen Verhoeven en Ben Saddik maakte Badr Hari bekend dat hij op 3 maart in hetzelfde Rotterdamse sportpaleis terugkeert in de ring, tegen een nog nader te bepalen tegenstander. Verhoeven vroeg het publiek na zijn zege wie een nieuwe 'Rico tegen Badr' wil zien. Een luid gejuich volgde. "Volgens mij willen jullie dat graag. Laten we het doen dan!", aldus Verhoeven.

