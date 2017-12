Kickbokskampioen Verhoeven mept Ben Saddik met een tactical knockout tegen het canvas Redactie

00u02

Jamal Ben Saddik is er niet in geslaagd om de wereldtitel bij de zwaargewichten in het kickboksen op zijn naam te schrijven. De Marokkaan uit Borgerhout begon in het hol van de leeuw (de Ahoy in Rotterdam) nochtans goed aan de partij. In de laatste ronde kreeg Ben Saddik een tactical knockout van Nico Verhoeven om de oren.

Rico Verhoeven had het moeilijk in de beginfase. Jamal Ben Saddik kwam enkele keren flink door met zijn rechter en raakte het hoofd van de Nederlander. Tot lichte teleurstelling van de zo'n 10.000 toeschouwers in Ahoy ging de eerste ronde dan ook naar de Marokkaans-Belgische uitdager.

Maar uithoudingsvermogen en taaiheid leverden Verhoeven in de daaropvolgende rondes telkens nipt de overhand op. In de vijfde ronde leek de verdedigende kampioen het welletjes te vinden. Nadat Ben Saddik eerst acht tellen van de scheidsrechter nodig had, kwam Verhoeven met enkele rake beuken door op het hoofd van zijn uitdager. Ben Saddik ging tegen de vlakte, en het gevecht was over.

ITS ALL OVER!! @RicoVerhoeven retains the GLORY heavyweight title! #andSTILL #GLORYRedemption pic.twitter.com/W0sh8y6Fz4 GLORY Kickboxing(@ GLORY_WS) link