Khabib versus McGregor: zo kan je als lezer van Het Laatste Nieuws voordelig kijken Redactie

03 oktober 2018

15u52 0

Miljoenen fans wereldwijd zetten zich dit weekend schrap voor de grootste kamp uit de geschiedenis van het Ultimate Fighting Championship (UFC): Khabib versus McGregor. 'The Eagle' uit Dagestan versus 'The Notorious' uit Ierland. Inzet: de vermaarde titel bij de lichtgewichten in het UFC. Event: UFC 229. Locatie: T-Mobile Arena, Las Vegas. Tijdstip: 20u 's avonds, of zaterdagnacht 4u Belgische tijd. Hoe te kijken: via een abonnement op de Fight Pass van Eleven Sports. Speciaal voor de lezer van Het Laatste Nieuws, is deze verkrijgbaar aan 5 euro in plaats van 6 euro per maand via promocode UFC229HLN.

Natuurlijk is UFC 229 (met onder andere ook Tony Ferguson vs Anthony Pettis, een andere topkamp bij de lichtgewichten) live te bekijken, maar met de Fight Pass kan je de volledige kampen ook achteraf bekijken via de videosectie op de site of app van Eleven Sports. Alle info over de Fight Pass, waarmee je het hele jaar door alle grote events uit het Mixed Martial Arts (MMA) kan bekijken, vind je HIER terug.

Wie ongetwijfeld zondagmorgen kijkt, is Cindy Dandois, onze Belgische topper in de MMA die al schitterde in onder andere Cage Warriors. Dandois runt overigens een school voor heel jonge MMA-vechters, die ook reikhalzend uitkijken naar Khabib vs Conor zoals te zien in de video hieronder.

Voor alle bookmakers is Khabib Nurmagomedov trouwens favoriet om deze nieuwe 'Money Fight' te winnen. Bij Napoleon Games bijvoorbeeld staat Khabib genoteerd op 1.60, Conor op 2.40.